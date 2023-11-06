المكتب الإعلامي في غزة: رصدنا مئات الجثث على الطرق التي طالب الاحتلال المدنيين بالتوجه إليها

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الاثنين، بورود بلاغات عن جثث لمئات النازحين الفلسطينيين على طرق إلى جنوب القطاع، كانت إسرائيل قد أعلنت أنها “آمنة”.

وقال المكتب الإعلامي في بيان عبر تلغرام “تردنا عشرات البلاغات والمناشدات حول وجود مئات الجثامين لشهداء بالشوارع في مناطق مختلفة من مدينة غزة ممن حاولوا التوجّه للممر الآمن المزعوم وممن حاول الاحتماء من غارات الليلة الماضية”.

يأتي هذا في جدد متحدث جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، صباح اليوم إنذاره لأهل غزة وطلب منهم النزوح نحو الجنوب من أجل سلامتهم، على حد زعمه.

وكتب أدرعي في منصة إكس مخاطبًا سكان غزة أن الجيش “سيسمح مرة أخرى اليوم بالمرور على طريق صلاح الدين بين الساعة العاشرة صباحًا والثانية بعد الظهر”.

وتابع “من أجل سلامتكم، انتهزوا هذه الفرصة القادمة للتحرك جنوبًا إلى ما بعد وادي غزة، إذا كنتم تهتمون بأنفسكم وبأحبائكم، فاتجهوا جنوبًا وفقًا لتعليماتنا”.

#عاجل أيها سكان غزة،

أود أن أعلمكم أنه على الرغم من أن حماس تضر بالجهود الإنسانية الجارية لمصلحة سكان غزة وتستخدمكم كدروع بشرية، إلا أن جيش الدفاع الإسرائيلي سيسمح مرة أخرى اليوم بالمرور على طريق صلاح الدين بين الساعة العاشرة 10:00 صباحًا والثانية 14:00 بعد الظهر. من أجل… pic.twitter.com/H7BpiUqyTf — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 6, 2023

وكان رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف قد قال في مؤتمر صحفي “إن أوامر الخروج التي يروّجها الاحتلال عبر المنشورات الجوية والاتصالات والإعلانات المموّلة على شبكات التواصل الاجتماعي هي دليل إدانة للاحتلال وليس لصالحه”.

واتهم الجيش الإسرائيلي بأنه يأمر المواطنين بالتوجّه إلى جنوب القطاع، ويقصفهم في الطرق ويقطع وصول الإسعافات إليهم.

ومنذ بداية تشديد الحصار وإعلان الحرب على غزة وصولا إلى التوغل البري الذي بدأ في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وإسرائيل تدعو أهالي القطاع إلى التوجه نحو جنوبه باعتباره سيكون آمنا، وهو ما تأكد عكسه على أرض الواقع مع توالي المجازر والاستهدافات في كل المناطق بما فيها الجنوب.