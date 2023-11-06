عادت إلى الحياة.. أطباء في غزة ينجحون في إنعاش طفلة بعد توقف قلبها جراء قصف إسرائيلي

نجح الأطباء بأحد مستشفيات قطاع غزة في إنعاش طفلة فلسطينية بعد توقف قلبها عن النبض، عقب استهداف الاحتلال منزل عائلة عوكل، غربي رفح.

أظهر مقطع فيديو، الأطباء وهم يسابقون الزمن لإنقاذ حياة الطفلة، وأحدهم يُجري لها تنفسا صناعيا لدفع الهواء إلى رئتيها؛ مما أدى إلى عودة الحياة إلى قلب الطفلة من جديد وسط فرحة المحيطين بها في المستشفى.

عادت للحياة.. أطباء ينجحون في إنعاش طفلة فلسطينية بعد توقف قلبها جراء قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة عوكل غرب #رفح بقطاع #غزة #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/gn2n1OMEPy — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 5, 2023

وشهدت مدينة غزة خلال الساعات الماضية غارات غير مسبوقة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع تزامنت مع انقطاع الاتصالات والإنترنت، وأسفرت عن سقوط عشرات الشهداء وتدمير مربعات سكنية بأكملها.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة إن شهيدا يسقط في غزة كل 4 دقائق جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ مما يعني أن 6 أطفال و4 نساء يقتلون بالقصف الإسرائيلي كل ساعة.