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عادت إلى الحياة.. أطباء في غزة ينجحون في إنعاش طفلة بعد توقف قلبها جراء قصف إسرائيلي

أظهر مقطع فيديو، الأطباء وهم يسابقون الزمن لإنقاذ حياة الطفلة (الجزيرة مباشر)
أظهر مقطع فيديو الأطباء وهم يسابقون الزمن لإنقاذ حياة الطفلة (الجزيرة مباشر)
6/11/2023

نجح الأطباء بأحد مستشفيات قطاع غزة في إنعاش طفلة فلسطينية بعد توقف قلبها عن النبض، عقب استهداف الاحتلال منزل عائلة عوكل، غربي رفح.

أظهر مقطع فيديو، الأطباء وهم يسابقون الزمن لإنقاذ حياة الطفلة، وأحدهم يُجري لها تنفسا صناعيا لدفع الهواء إلى رئتيها؛ مما أدى إلى عودة الحياة إلى قلب الطفلة من جديد وسط فرحة المحيطين بها في المستشفى.

وشهدت مدينة غزة خلال الساعات الماضية غارات غير مسبوقة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع تزامنت مع انقطاع الاتصالات والإنترنت، وأسفرت عن سقوط عشرات الشهداء وتدمير مربعات سكنية بأكملها.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة إن شهيدا يسقط في غزة كل 4 دقائق جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ مما يعني أن 6 أطفال و4 نساء يقتلون بالقصف الإسرائيلي كل ساعة.

المصدر : الجزيرة مباشر