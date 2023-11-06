غارة إسرائيلية تقتل 3 أطفال وامرأة في لبنان وحزب الله يقصف مستوطنات ومواقع عسكرية (فيديو)

قتل 3 أطفال وامرأة في قصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية في جنوب لبنان، وفق وسائل إعلام محلية.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت، يوم الأحد، مجزرة، عندما استهدفت مُسيّراتها سيارة مدنية على طريق عيناثا وعيترون، في قضاء بنت جبيل”.

وأشارت الوكالة إلى أن “الضحايا هم سيدة وحفيداتها الثلاث يبلغن من العمر 10 و12 و14 عامًا”.

وأوضحت الوكالة أن “الغارة الإسرائيلية أدت أيضًا إلى إصابة والدة الأطفال الثلاثة والصحفي سمير أيوب، من أقارب الضحايا، والذي كان في سيارة أخرى”.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن حزب الله اللبناني، استهداف 3 مواقع عسكرية إسرائيلية قبالة حدود لبنان الجنوبية باستخدام “صواريخ موجهة”.

كما قصف الحزب مستوطنة كريات شمونة شمالي إسرائيل.





وتصاعد الدخان من “موقع البياض” الإسرائيلي في جنوب لبنان بعد استهداف آلية عسكرية إسرائيلية وتجمع للجنود بداخله.





وقال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي “واصل حزب الله اللبناني مهاجمة مواقع عسكرية وبلدات إسرائيلية، وقد أسفرت إحدى الهجمات عن مقتل إسرائيلي”.

واتهم أدرعي “حزب الله” بمواصلة “زعزعة الاستقرار الأمني” على الحدود الشمالية.

ومنذ نحو شهر، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية بوتيرة يومية، قصفًا متبادلًا ومتقطعًا بين الجيش الإسرائيلي من جهة وعناصر “حزب الله” وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، ما خلّف قتلى وجرحى على طرفي الحدود.