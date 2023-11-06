“والله كلهم أطفال”.. شاب فلسطيني يصرخ عقب استهداف الاحتلال منزلا في غزة دون سابق إنذار (فيديو)

“والله كلهم أطفال، والله مفيش مطلوبين”.. بهذه العبارة صرخ الشاب الفلسطيني كرم الهندي من فوق أنقاض منزل عائلة شقورة الذي تم استهدافه دون سابق إنذار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة حي الأمل غربي خان يونس؛ مما أسفر عن استشهاد شخصين وجرح العشرات، ولا يزال البحث جاريا عن مفقودين.

وصرخ الهندي مناديا أحد الشباب محذرا “خلي بالك في أطفال تحت الأنقاض”، مؤكدا أن كل من تحت الركام هم من الأطفال، مشددا على عدم وجود مقاومين أو مطلوبين من قبل قوات الاحتلال في المكان الذي تم استهدافه.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 10022 شهيدا، بينهم 4104 أطفال، و2641 امرأة، فضلا عن 25 ألف مصاب.

وبدوره أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، ضرورة إعلان وقف كامل وفوري لإطلاق النار في غزة.

وأكد فيدان لنظيره الأمريكي خلال مباحثات الوزيرين في أنقرة اليوم، ضرورة منع استهداف إسرائيل للمدنيين وتهجيرهم من غزة، وإعلان وقف كامل وفوري لإطلاق النار.

واليوم أيضا، دعت روسيا إلى “تحرّك جماعي لوضع حد للقتال بين إسرائيل وحماس يشمل عقد مؤتمر دولي”، وذلك بعد نحو شهر من اندلاع الحرب التي أودت بحياة الآلاف.