إجلاء 400 أمريكي ومقيم من غزة.. وشعبية بايدن في أدنى مستوى منذ إبريل الماضي

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ساعدت نحو 400 من مواطنيها والحاصلين على إقامة دائمة بشكل قانوني وغيرهم من المؤهلين على مغادرة غزة.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن مئات الأمريكيين تمكنوا من مغادرة غزة في الأيام الأخيرة بعد “مفاوضات مكثفة”، وفقا لأحد كبار مستشاري الأمن القومي للرئيس جو بايدن.

وقال نائب مستشار الأمن القومي جون فاينر “خلال الأيام القليلة الماضية، ومن خلال مفاوضات مكثفة للغاية مع جميع الأطراف ذات الصلة بهذا الصراع، تمكنا من إخراج مواطنين أمريكيين ومقيمين دائمين شرعيين وأفراد أسرهم”.

تراجع شعبية بايدن

على صعيد آخر، أظهر استطلاع للرأي أجرته كل من رويترز وإبسوس أن شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن تراجعت هذا الشهر إلى أدنى مستوياتها منذ إبريل/نيسان الماضي، في بيانات جديدة تثير مخاوف بشأن محاولة الرئيس الديمقراطي الفوز في سباق إعادة انتخابه العام المقبل.

وحسب نتائج الاستطلاع، فإن 39% فقط من المشاركين يستحسنون أداء بايدن مهامه الرئاسية، وهو ما يضاهي قراءة إبريل الماضي مع انخفاض طفيف عن 40% في أكتوبر/تشرين الأول و42% في سبتمبر/أيلول.

وارتفعت نسبة المشاركين في الاستطلاع الذين قالوا إن “الحرب والصراعات الخارجية” هي المشكلة الأولى إلى 8% في نوفمبر/تشرين الثاني من 4% في أكتوبر، وهي علامة على عدم الارتياح بشأن الدور الأمريكي في التصعيد الإسرائيلي الأخير بقطاع غزة.