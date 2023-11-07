اشتباكات بين المقاومة والاحتلال في جنين بالضفة الغربية (شاهد)

اندلعت اشتباكات مسلحة صباح اليوم الثلاثاء، بين مقاومين فلسطينيين وقوات من الجيش الإسرائيلي عقب اقتحام تلك القوات مدينة جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي معززة بجرافات عسكرية، المدينة من عدة مداخل فاشتبك معها مقاومون فلسطينيون، وسُمعت أصوات انفجارات في عدة مواقع بالمدينة لم تُعرف ماهيتها. كما حلقت طائرات إسرائيلية مسيّرة في سماء المدينة.

وذكرت وكالة أنباء فلسطين، أن قوات الاحتلال اقتحمت جنين من 4 محاور، كما تم إطلاق صافرات الإنذار من مكبرات المساجد.

وبدورها أكدت (سرايا القدس – كتيبة جنين) استهداف قوة لجيش الاحتلال وعدد من آلياتها في شارع حيفا، بالرصاص.

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر بأن قوات الاحتلال انسحبت تدريجيا من جنين بعد تجريف عدد من الشوارع.

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية شبه يومية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع تدهور الأوضاع في قطاع غزة الذي تشن إسرائيل عليه حربا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وينفذ الجيش الإسرائيلي حملات اعتقال واسعة في الضفة طالت أكثر من 2000 فلسطيني وفق ما أعلنه نادي الأسير الفلسطيني.