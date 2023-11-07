“المحلات فارغة من الأكل والشرب”.. فتاة غزاوية: عائلات كثيرة تتناول البسكويت في وجباتها الثلاث (فيديو)

قالت فتاة فلسطينية من خان يونس جنوبي قطاع غزة إن المواد التموينية الأساسية لعيش الإنسان تكاد تنعدم في المحال التجارية بالمدينة.

وأضافت الفتاة في مقطع مصور تم تداوله على منصات التواصل “المعلبات هي الأخرى لم تعد موجودة في الدكاكين، والناس تبحث عن ما تسد به الرمق حتى لو انتهت صلاحيته”.

وتابعت “المحلات فاضية والبلد فاضية، وبعد يومين لن يجد الناس ما يأكلونه”.

وأكدت الفتاة أن عددا كبيرا من العائلات في غزة “يفطروا ويتغدوا ويتعشوا بسكوت”، مضيفة أن المياه الصالحة للشرب منعدمة.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بضرورة إدخال الوقود إلى غزة، ووقف إطلاق نار إنساني في القطاع المحاصر.

وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، أمس الاثنين، إن حجم الكارثة في غزة يحتم ضرورة وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تعمل على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح.

وأضاف أن القطاع بات مقبرة للأطفال وكابوسا للبشرية، معربا عن قلقه البالغ إزاء الانتهاكات الواضحة للقانون الدولي الإنساني في غزة.