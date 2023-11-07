داخلية غزة: السكان يشربون مياها ملوثة والمخابز توقفت عن العمل (فيديو)

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة، أنه لم تصل أيّ مساعدات إلى السكان في محافظتي غزة وشمال غزة منذ 32 يوما، مشيرا إلى أن قرابة 900 ألف فلسطيني ما زالوا يقيمون في محافظتي غزة وشمال غزة.

وقال المتحدث باسم الوزارة (إياد البزم) في مؤتمر صحفي ظهر اليوم الثلاثاء، إن نحو 900 ألف مواطن ما زالوا في محافظتي غزة وشمال غزة، رغم مساعي الجيش الإسرائيلي لإجبار السكان على النزوح إلى الجنوب عبر القصف الجوي والمدفعي المتواصلين.





وعن الوضع المعيشي الصعب، قال البزم إن الكثير من المخابز توقف العمل بها بسبب قيام إسرائيل باستهدافها بشكل مباشر وعدم توفر الوقود والدقيق، وهو ما يهدد بالتسبب في كارثة خطيرة.

وقال البزم إن السكان يضطرون إلى شرب المياه الملوثة بسبب قطع الاحتلال الماء عن مدينة غزة وشمال غزة، وأضاف أن “ما يظهر من جرائم لا يمثل إلا 30% مما يرتكبه الاحتلال”.

وكشف المتحدث، أن عدد مراكز الإيواء بمحافظات غزة بلغ 225 مركزًا، منها 97 في محافظتي غزة والشمال تضم 311 ألف نازح.

وقال إن مراكز الإيواء بمحافظتي غزة والشمال موزعة على 87 مدرسة و9 مستشفيات وكنيسة واحدة احتمى بها الناس من الاستهداف لكن القصف لاحقهم فيها.

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ومنذ 32 يوما، يشنّ الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، قتل فيها أكثر من 10 آلاف و22 فلسطينيا، منهم 4104 أطفال و2641 امرأة، وأصاب أكثر من 25 ألفا آخرين، إضافة إلى مقتل 163 فلسطينيا واعتقال 2215 في الضفة الغربية، بحسب مصادر رسمية.