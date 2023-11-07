ردا على نتنياهو.. قيادي بحماس يؤكد عدم اغتيال أي من قادة الصف الأول في الحركة (فيديو)

قال عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “يكذب ليخفف حالة الرعب والانهيار التي يعانيها شعبه”.

وأضاف الرشق في لقاء مع قناة الجزيرة مباشر مساء الثلاثاء “نؤكد عدم اغتيال أي من قادة حماس خاصة قيادات الصف الأول”.

وتابع “لا ننكر خسائرنا بينما يخفي الاحتلال خسائره التي تُقدَّر بأربعة أضعاف ما يعلنه”.

وكان نتنياهو قد قال في تصريحات سابقة الثلاثاء “نحن نطوق غزة، ونحاصر حركة حماس، وقتلنا بعض قاداتها”.

وقال نتنياهو إنه سيواصل الحرب على غزة ولن يتوقف “حتى تحقيق النصر”، مضيفا “لا حديث عن هدنة إنسانية قبل الإفراج عن المختطفين”.

وأوضح القيادي في حماس أن جيش الاحتلال “لن يستطيع القضاء على الحركة، ولن يُهجّرنا عن أراضينا”، مشيرا إلى أن عملية طوفان الأقصى “أكدت للعالم أن أبناء الشعب الفلسطيني مستعدون للشهادة دفاعا عن غزة”.

وردّا على تصريحات الخارجية الأمريكية التي ذكرت فيها أنها لا تدعم “أي إعادة توطين قسري للفلسطينيين خارج غزة، وهو أمر غير مطروح على الطاولة”، قال عزت الرشق إن قادة إسرائيل “فشلوا في القضاء على حماس كما فشلوا في القضاء على القادة الميدانيين لكتائب القسام، واليوم يفشلون في تمرير خطة التهجير، وتأتي الخارجية الأمريكية لتعترف بذلك”.