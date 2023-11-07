سكان غزة يلجؤون للحبال لنقل شهدائهم من أماكن القصف تمهيدا لدفنهم (شاهد)

لم يجد سكان قطاع غزة وسيلة لانتشال جثث شهدائهم سوى تدليتها بالحبال، نظرا إلى انعدام الأدوات والمعدات لدى أطقم الدفاع المدني، في ظل القصف المتواصل من جانب جيش الاحتلال ومنع دخول المساعدات.

وأظهر مقطع فيديو عددا من المواطنين في الطابق العلوي من إحدى البنايات التي تم قصفها، وهم يربطون جثمان أحد الشهداء بالحبال ويُنزلونه برفق إلى زملائهم تمهيدا لدفنه.

وتواجه فرق الدفاع المدني في القطاع عقبات متزايدة في الاستجابة لنداءات الاستغاثة؛ فالقصف العشوائي المستمر أصاب الطرق والشوارع بالدمار وأجبر فرق الإسعاف على ترك السيارات والترجل مسافات مختلفة.

وفي ظل شح الإمكانات والموارد البشرية ومع استهداف الاحتلال لعشرات المنازل يوميا في قطاع غزة، فإن رجال الدفاع المدني يستخدمون وسائل بدائية وذاتية في رفع الركام، إذ يستخدمون معدات بسيطة ويرفعون حطام المنازل بأيديهم.