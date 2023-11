طرد رجل أعمال أمريكي من مباراة عقب رفعه علم إسرائيل (فيديو)

طُرد رجل الأعمال الأمريكي جورج نوركروس، أول أمس الأحد من إحدى المباريات، وذلك عقب رفعه لافتة تجمع بين العلمين الأمريكي والإسرائيلي من مقصورته الخاصة داخل الملعب.

ووفقًا لصحيفة بوليتيكو الأمريكية، فقد هدد نوركروس، الذي يعد محسوبا على الديمقراطيين، وهو أحد أبرز أثرياء مدينة نيوجيرسي، بمقاضاة الدوري الوطني لكرة القدم وشركة الأمن عقب هذه الواقعة.

وقال نوركروس في بيان “كمشجع متحمس وحائز على تذاكر الموسم، وأيضا كمؤيد قوي لإسرائيل، البلد الذي تعرض بشكل وحشي لهجوم من قبل مجموعة إرهابية، اعتقدت أنه يجب القيام بهذا العمل”.

وأظهر فيديو لحظة رفع جورج نوركروس (67 عاما) علما إسرائيليا إلى جانب علم الولايات المتحدة في مباراة فيلادلفيا إيغلز ودالاس كاوبويز، في دوري كرة القدم الأمريكية.

لكن أمن القاعة الرياضية تدخّل، وأزال العلم، وقام بإبعاد نوركروس عن المدرجات، لمنعه من رفع العلم.

During the Philadelphia Eagles game, George Norcross, a wealthy Democrat from New Jersey, was removed from the stadium for displaying a banner featuring both the American and Israeli flags. pic.twitter.com/Qlf288lsoc

