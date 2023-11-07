طفلة تحت الأنقاض تساعد بيدها الدفاع المدني على رفع الركام عنها (فيديو)

في مشهد فريد ومؤثر، ظهرت طفلة فلسطينية مغطاة بالأنقاض وهي تحاول مساعدة طواقم الإنقاذ على رفع الركام عنها بواسطة يدها البادية وحدها من جسدها، المغطى كله بالتراب وكتل الإسمنت.

ووسط تشجيع طواقم الإنقاذ، الذين كانوا يتحدثون معها ويصيحون “قوية قوية أنتِ” وهم منهمكون في رفع كتل ضخمة من الإسمنت تغطي جسم الطفلة، كانت الصغير تجاهد بيدها اليمنى وسائر جسدها مغطى بالأنقاض.

ورغم جسدها النحيل المغمور كاملا بأنقاض المنزل، كانت يد الطفلة تتحرك في عشوائية وهي تحاول تحريك كل ما تطاله يدها من أنقاض لرفعه عنها، مع الجهود الكبيرة التي تبذلها طواقم الإنقاذ.

#صور

شهداء وإصابات بعد تدمير طيران الاحتلال منزلاً لعائلة الأسطل في خانيونس. pic.twitter.com/eGNfZn8HGc — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 7, 2023

مجازر في قطاع غزة

وصباح اليوم الثلاثاء شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، غارات عنيفة على مناطق مختلفة في قطاع غزة، أدت إلى استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين.

واستُشهد عشرات المواطنين وأصيب آخرون بجروح، ودُمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية والممتلكات العامة والخاصة بقصف إسرائيلي متواصل لقطاع غزة، برا وبحرا وجوا، لليوم الـ32 على التوالي.

جيش الاحتلال يدمر منزلاً لعائلة الأسطل في خانيونس وعدة منازل حوله بعد قصفها صباح اليوم. pic.twitter.com/5ZYBX1VrQb — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 7, 2023

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا لعائلة الأسطل في خان يونس؛ مما أدى إلى استشهاد 12 مواطنا، وإصابة أكثر من 29 آخرين، بينهم حالات خطيرة، إضافة إلى عشرات المفقودين تحت الأنقاض.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة أصرف في منطقة معن شرق خان يونس؛ مما أدى إلى استشهاد 8 من عائلتي جرغون وبرهم، كما استُشهد فلسطيني وأصيب العشرات بقصف طائرات الاحتلال منزل عائلة مقبل بمشروع بيت لاهيا شمال القطاع.

وارتفعت حصيلة الشهداء بسلسلة غارات استهدفت خمسة منازل في رفح فجر اليوم إلى أكثر من 25 شهيدا، وعشرات الجرحى، كما قصفت الطائرات مسجد صلاح الدين في حي الزيتون بمدينة غزة؛ مما أدى إلى تدميره كلّيًّا.