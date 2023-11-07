طفلة من تحت الأنقاض تساعد بيدها الدفاع المدني في رفع الركام عنها (فيديو)

في مشهد فريد ومؤثر.. كانت طفلة فلسطينية-مغطاة بالكامل بالأنقاض- تحاول مساعدة طواقم الإنقاذ في رفع الركام عنها بواسطة يدها الظاهرة فقط من جسدها، المغطى كله بكتل الأسمنت والتراب.

ووسط تشجيع طواقم الإنقاذ، الذين كانوا يتحدثون معها ويصيحون “قوية قوية انتي” وهم منهمكون في رفع كتل ضخمة من الأسمنت تغطي جسم الطفلة- كانت الصغير تجاهد وجسدها مغطى بالأنقاض، وتظهر يدها اليمنى فقط.

ورغم جسدها النحيل المغمور كاملا وسط الأنقاض، كانت يد الطفلة تتحرك في عشوائية وهي تحاول تحريك كل ما تطاله يدها من أنقاض لرفعه عنها، مع الجهود الكبيرة التي تبذلها طواقم الإنقاذ.

#صور

شهداء وإصابات بعد تدمير طيران الاحتلال منزلاً لعائلة الأسطل في خانيونس. pic.twitter.com/eGNfZn8HGc — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 7, 2023

مجازر في قطاع غزة

وصباح اليوم الثلاثاء شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، غارات عنيفة على مناطق مختلفة في قطاع غزة، أدت لاستشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين.

واستُشهد عشرات المواطنين وأصيب آخرون بجروح، ودُمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية والممتلكات العامة والخاصة في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، لليوم الـ32 على التوالي.

جيش الاحتلال يدمر منزلاً لعائلة الأسطل في خانيونس وعدة منازل حوله بعد قصفها صباح اليوم. pic.twitter.com/5ZYBX1VrQb — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 7, 2023

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا لعائلة الأسطل في خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 12 مواطنا، وإصابة أكثر من 29 آخرين- بينهم حالات خطيرة- إضافة إلى عشرات المفقودين تحت الأنقاض.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة أصرف في منطقة معن شرق خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 8 من عائلتي جرغون وبرهم، كما استُشهد فلسطيني وأصيب العشرات، في قصف طائرات الاحتلال منزل عائلة مقبل بمشروع بيت لاهيا شمال القطاع.

وارتفعت حصيلة الشهداء في سلسلة غارات استهدفت خمسة منازل في رفح فجر اليوم إلى أكثر من 25 شهيدا، وعشرات الجرحى، كما قصفت الطائرات مسجد صلاح الدين في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أدى إلى تدميره بالكامل.