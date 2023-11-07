عشرات الشهداء والجرحى بغارات إسرائيلية على منازل في خان يونس ورفح (فيديو)

أفادت مصادر للجزيرة مباشر، باستشهاد 20 فلسطينيا صباح اليوم الثلاثاء، جراء قصف إسرائيلي لحيّ الجنينة برفح، واستشهاد 11 آخرين بغارة إسرائيلية استهدفت منزلين في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأكدت مصادر للجزيرة مباشر، استشهاد 11 فلسطينيا جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة الأسطل في خان يونس جنوبي قطاع غزة.





كما أكدت مصادر محلية للجزيرة مباشر، استشهاد 27 فلسطينيا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لعدد من المنازل في خان يونس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وتم تشييع شهداء القصف الإسرائيلي لحيّ الجنينة برفح في جنوب قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، من مستشفى “أبو يوسف النجار”.





ولليوم الـ32 على التوالي، تواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية، غاراتها وقصفها العنيف لمنازل المواطنين والعديد من المباني في مناطق مختلفة بقطاع غزة؛ مما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات، من بينهم أطفال ونساء.

وتركزت عمليات القصف بالطائرات والمدفعية في محيط مستشفى القدس بمنطقة تل الهوى وفي مخيم الشاطئ والمغازي وحي الزيتون وبيت حانون، ومناطق في شمال بيت لاهيا.





وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بصاروخين محيط مستشفى القدس، وناشد المنظمات تقديم المساعدة والإمدادات الأساسية بسرعة لمحافظة غزة والمنطقة الشمالية.

وتوقعت مصادر طبية، نفاد مخزون الوقود الخاص بمولدات الكهرباء في العديد من المستشفيات في قطاع غزة، في ظل القصف الإسرائيلي المستمر للقطاع ونقص المعدات الطبية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، قد أعلنت ارتفاع عدد الشهداء والجرحى، جراء الغارات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 10165 شهيدا، ونحو 27 ألف جريح.