عشرات الشهداء والجرحى إثر قصف إسرائيلي استهدف منازل وسط دير البلح (فيديو)

استُشهد عشرات الفلسطينيين وجُرح آخرون في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، في دير البلح وسط قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت بالصواريخ مربعا سكنيا وسط دير البلح، مما أدى إلى استشهاد عشرات المواطنين معظمهم من الأطفال والنساء والمسنين، وتدمير المنازل على رؤوس ساكنيها، بينما لا يزال العشرات منهم تحت الركام.

وأظهرت صور جوية خاصة اللحظات الأولى بعد القصف الإسرائيلي الذي طال منزلين لعائلتي مصلح وحسنين في دير البلح.

وأحدث القصف دمارا واسعا في المكان وحالة توتر وفزع بين المواطنين والعائلات التي تسكن بالمنطقة.

كما هرع السكان إلى مكان القصف بهدف نجدة الجرحى وإخراجهم من تحت الأنقاض، بينما قامت سيارات الإسعاف بنقل عدد من المصابين إلى المستشفيات.

ولليوم الـ32 على التوالي، تواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية غاراتها وقصفها للمنازل والمباني في مناطق مختلفة بقطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد شهداء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع إلى 10328 بينهم 4237 طفلا و2719 امرأة، بجانب إصابة 25956، حتى عصر اليوم الثلاثاء.