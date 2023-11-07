كتائب القسّام تعلن تدمير آليات إسرائيلية متوغلة غرب مدينة غزة (فيديو)

أعلنت كتائب عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء، أنها دمرت عددا من الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة في أجزاء من قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بيان على تليغرام إنها “تدكّ تحشدات العدو المتوغلة في قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل”.





تدمير دبابات

وأضافت كتائب القسام في بيانها، أنها دمرت 3 دبابات وناقلة جند وجرافة صهيونية على مشارف مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة بقذائف “الياسين 105”.

وفي بيان لاحق، اليوم الثلاثاء، قالت كتائب القسام إنها دمرت أيضا “دبابتين صهيونيتين” على مشارف مخيم الشاطئ بقذيفتين من “الياسين 105”.

التصدي للقوات المتوغلة

وأمس الاثنين، بثّت كتائب القسام، مقاطع فيديو لتصدي مقاتليها، للقوات الإسرائيلية التي حاولت التقدم شرق خان يونس بقطاع غزة وتدمير عدد من آلياتها.

وأظهرت المشاهد، عددا من المقاومين، وهم يخرجون من داخل نفق حاملين قذائف صاروخية ويوجهونها لعدد من الآليات، وبيّنت انفجار 3 آليات إسرائيلية وتصاعد الدخان منها وسحبها بعد تدميرها.





وكانت كتائب القسام قد أعلنت، أمس الاثنين أيضا، تدمير دبابة وأربع آليات للقوات الإسرائيلية المتوغلة في شمال غزة.

وقالت في منشور على تليغرام “دمرنا 4 آليات صهيونية على مشارف مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان بقذائف الياسين 105 منذ فجر اليوم” وأشارت إلى تدمير دبابة للاحتلال متوغلة جنوب تل الهوى بقذيفة من “الياسين 105”.





وفي هذا السياق أطلقت كتائب القسام، مجددا عددا من الصواريخ باتجاه البلدات والقرى الإسرائيلية أمس الاثنين، حيث انطلقت صافرات الإنذار عدة مرات في منطقة تل أبيب الكبرى.

ووفقًا لأرقام الجيش الإسرائيلي، فإن أكثر من 8 آلاف صاروخ أطلقت على البلدات والقرى الإسرائيلية من قطاع غزة منذ عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة.