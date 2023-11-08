“أرجوكم أغيثونا”.. طبيبة في غزة تنهار على الهواء وتطلب الحماية الدولية للأطفال مرضى السرطان (فيديو)

انهارت طبيبة فلسطينية ، وهي تصف وضع مستشفى “الرنتيسي” في قطاع غزة القابع تحت قصف الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وطالبت الطبيبة عبر الجزيرة مباشر في بث حي لها بحماية دولية للمستشفى وللأطفال مرضى السرطان، مشددة على أن الحالات الحرجة من مرضى السرطان زادت أوضاعهم سوءا منذ بدء الحرب.

ولا يتلقى مرضى السرطان وغسيل الكلى والأمراض المزمنة العلاجات اللازمة بسبب نفاد الدواء، بالإضافة إلى انهيار المنظومة الصحية بسبب أعداد الجرحى والشهداء التي تصل إلى المستشفيات يوميا.

وانهارت الطبيبة باكية وهي تقول إنها لا تقدر أن تغادر المستشفى وتترك الأطفال المرضى، متسائلة باستنكار “من سيعالج هؤلاء الأطفال في المستشفى لدينا حالات حرجة كثيرة “.

واستنجدت الطبيبة بالعالم بحرقة وهي تقول عبر بث حي للجزيرة مباشر “أرجوكم أغيثونا، نحتاج تدخلا عالميا، الوضع لا يمكن أن يستمر على هذا الشكل”.

وقال نازح إلى المستشفى إن أوضاع النازحين إليه مأساوية للغاية، موضحا “الناس في المستشفى خائفون”، وتابع الرجل وهو يعبر عن قلة حيلته وحيلة أهالي غزة “ننزح إلى المدارس ويقصفونها فوق رؤوسنا، نمشى في الشوارع وتمطرنا طائرات الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ”.

وتابع مستنكرا “ضربوا حتى سيارات الإسعاف ، ضربوا مبنى الإطفائية” وقال بحرقة: “يضربون الساحات لا نعرف إلى أين نذهب”.

وطالب نازح آخر في المستشفى عبر كاميرا الجزيرة مباشر، مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومؤسسات حقوق الإنسان أن تحمي مستشفى “الرنتيسي” في غزة الذي يضم 15 ألف نازح من أطفال ونساء ومسنين.

وتساءل الرجل مستنكرا “ماذا يعني أن يجري تهديد المستشفى الذي لا يوجد فيه غير المرضى”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، قتل فيها 10 آلاف و328 فلسطينيا، بينهم 4237 طفلا و2719 سيدة، وأصاب نحو 26 ألفا، كما قتل 163 فلسطينيا واعتقل 2215 في الضفة الغربية، بحسب مصادر رسمية.