افترشوا الأرض وخضبوا الأكفان.. نرويجيون يتضامنون مع غزة في محطة قطارات أوسلو (فيديو)

شهدت العديد من العواصم العالمية مظاهرات ومسيرات واحتجاجات حاشدة، تعبيرا عن رفض القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وعبّر المتضامنون حول العالم، بالكثير من المشاهد والطرق التي تندد بقتل المدنيين وخاصة الأطفال والنساء، فحملوا الأعلام الفلسطينية واللافتات المنددة بحملة القتل الإسرائيلية ضد المدنيين في غزة.

لكن متضامنين مع غزة في النرويج، عبّروا بطريقة مبتكرة عن شجبهم لقتل المدنيين في غزة.. فكان أن افترشوا الأرض وغطوا أجسادهم “بالأكفان البيضاء المخضبة بالدماء” في رمزية للشهداء لفلسطينيين في غزة.

وفي محطة القطار المركزية في أوسلو، عبّر الناشطون عن التضامن مع شهداء غزة، أمس الثلاثاء، بافتراش أرضية المحطة، بطريقة ترمز للشهداء في غزة، الذين استشهدوا في غزة جراء الغارات والقصف الإسرائيلي المتواصل.

وشهدت العديد من العواصم العربية والعالمية مظاهرات ومسيرات واحتجاجات حاشدة للتعبير عن رفض القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وخرجت مظاهرات في عدد من المدن الأوروبية والولايات المتحدة على مدار الأيام السابقة، تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وردد فيها المتظاهرون هتافات تنادي بالحرية للشعب الفلسطيني، وتطالب بوقف الحرب.