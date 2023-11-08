“رائحة تزكم الأنوف”.. تكدس جثث الشهداء بمجمع الشفاء الطبي في غزة ولفها بأكياس وأغطية بعد نفاد الأكفان (فيديو)

تكدست الجثث بمجمع الشفاء الطبي في غزة، اليوم الأربعاء، بسبب ارتفاع عدد الشهداء جراء استمرار قصف الاحتلال الإسرائيلي.

ورصد مراسل الجزيرة مباشر الوضع المأساوي في المستشفى، إذ لم تعد الأكفان متوفرة للشهداء، وأصبح أقرباؤهم يلفونهم بأغطية أو أكياس، نفدت هي الأخرى.

ونقل مراسل القناة محمد وشاح مشاهد مأساوية لعدد كبير من جثث الشهداء حملها أقرباؤهم إلى شاحنة كبيرة لنقلها إلى مكان الدفن، وأفاد بأن رائحة الجثث المتحللة في المكان تزكم الأنوف بسبب مكوثها تحت الأنقاض مدة طويلة.

وقال وشاح إن بعض الجثث توضع في كراتين لأنه لم يتبق منها سوى أشلاء، وأفاد بأن “كرامة الشهداء تُنتهك لعدم وجود أكفان لهم والتمكن من دفنهم بشكل طبيعي”.

ويُدفن شهداء غزة في مقابر جماعية بسبب امتلاء مقابر القطاع.

وانهارت امرأة وهي تقول باكية “حسبي الله على اللي ما بيقفوا مع أهل فلسطين”، في إشارة إلى دعم أهالي غزة لوقف إطلاق النار.

وأطلقت المرأة صرخات متسائلة عن ذنب الأطفال والنساء والرجال الأبرياء الذين يقتلهم الاحتلال الإسرائيلي.

ولليوم الـ33 على التوالي، تواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية غاراتها وقصفها للمنازل والمباني في مناطق مختلفة بقطاع غزة.

يأتي هذا بينما تواصل المقاومة التصدي للاقتحام البري الإسرائيلي، إذ أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، تدمير 10 آليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي بقذائف “الياسين 105” بينها 8 دبابات.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، أدت إلى استشهاد 10569 بينهم 4324 طفلا و2823 امرأة، وإصابة 26475 بجروح مختلفة، كما استُشهد 163 فلسطينيا واعتُقل 2280 في الضفة الغربية، حسب مصادر رسمية.