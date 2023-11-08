غزة.. شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي على منازل في جباليا ومخيم النصيرات (فيديو)

استُشهد عدد من الفلسطينيين، صباح اليوم الأربعاء، جراء قصف على منازل في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة ومخيم النصيرات في الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 33 يوما.

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر باستشهاد 4 بينهم طفل وامرأتان جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم النصيرات وسط القطاع.

قنابل حمراء وانفجارات تضيء سماء غزة ليلًا وسط غارات مكثّفة للاحتلال على مناطق عدة في #غزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/KJSe4ix2Iu — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 8, 2023

كما أكدت مصادر للجزيرة مباشر ارتفاع عدد الشهداء جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة إلى 9 شهداء.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي جددت، فجر اليوم الأربعاء، قصفها على مخيم النصيرات، حيث استهدفت منزلا لعائلة وهبة.

وقالت (وفا) إن الغارات أدت إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين، وإصابة آخرين نُقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع، ونقلت عن مصادر أن عددا من المواطنين ما زالوا تحت أنقاض المنزل المدمر.

بعد استهدافه بقذائف إسرائيلية.. فلسطينيون في مستشفى الرنتيسي للأطفال يطالبون بوقف إطلاق النار#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/VEYrRygQMt — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 8, 2023

قصف مستمر على غزة

وفي اليوم الـ33 من الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، يتواصل القصف الصاروخي والمدفعي العنيف في مختلف مناطق القطاع، مخلفا دمارا كبيرا ومزيدا من الشهداء والجرحى غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد شهداء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع إلى 10328 بينهم 4237 طفلا و2719 امرأة، إضافة إلى نحو 26 ألف مصاب، حتى أمس الثلاثاء.