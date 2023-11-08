غزة.. شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي على منازل في جباليا ومخيم النصيرات (فيديو)

استشهد عدد من الفلسطينيين صباح اليوم الأربعاء، جراء قصف إسرائيلي على منازل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة ومخيم النصيرات، في العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة.

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر، باستشهاد 4 أشخاص بينهم طفل وامرأتان جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

قنابل حمراء وانفجارات تضيء سماء غزة ليلًا وسط غارات مكثّفة للاحتلال على مناطق عدة في #غزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/KJSe4ix2Iu — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 8, 2023

كما أكدت مصادر للجزيرة مباشر، ارتفاع عدد الشهداء جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة إلى 9 شهداء.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طيران الاحتلال الإسرائيلي، جدد فجر اليوم الأربعاء، قصفه على مخيم النصيرات، حيث استهدف منزلا لعائلة وهبة.

وقالت (وفا) إن الغارات أدت لاستشهاد عدد من الفلسطينيين، وإصابة آخرين نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع، ونقلت عن مصادر أن عددا من المواطنين ما زالوا تحت أنقاض المنزل المدمر.

بعد استهدافه بقذائف إسرائيلية.. فلسطينيون في مستشفى الرنتيسي للأطفال يطالبون بوقف إطلاق النار#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/VEYrRygQMt — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 8, 2023

قصف مستمر على غزة

وفي اليوم الـ33 من الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، يتواصل القصف الصاروخي والمدفعي العنيف في مختلف مناطق قطاع غزة، مخلفا دمارا كبيرا ومزيداً من الضحايا والجرحى غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى من الفلسطينيين- نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية- إلى 10.468 شهيدا، وأكثر من 27 ألف جريح.