نجوم من هوليوود يطالبون بوقف فوري لإطلاق النار في غزة (فيديو)

وقع عدد من نجوم هوليوود على بيان مشترك بشأن التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكدين أن الولايات المتحدة الأمريكية يمكنها أن تقوم بدور دبلوماسي حاسم لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

ومن بين الموقعين على البيان الذي صدر، الأربعاء، الممثل بين أفليك وزوجته المغنية والممثلة جينيفر لوبيز والممثل خواكين فنيكس وزملاؤه أوسكار إسحاق وكريس ستيورات والمغنية سيلينا غوميز وآخرون.

نجوم هوليوود يطالبون بوقف فوري لإطلاق النار.. تعرف على أبرزهم pic.twitter.com/awGaMTBeA5 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 8, 2023

ونقلت مواقع أمريكية أن نجوم هوليود طالبوا إدارة الرئيس جو بايدن والكونغرس وجيمع المؤسسات الأمريكية المعنية وزعماء دول العالم بالعمل الجدي لوقف إطلاق النار في غزة “فورا ودون تأخير”.

كما طالب الموقعون على البيان الذي جاء تحت عنوان” نداء من فناني أمريكا لوقف إطلاق النار فورا” بضرورة حماية المدنيين العزل والإفراج الآمن عن الأسرى.

وذكر البيان أن 2 مليون من سكان غزة أغلبهم من الأطفال وثلثلهم من اللاجئيين.

واقبس الموقعون على البيان تصريح مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيت الذي صرح سابقا قائلا “نرفض أن نروي للأجيال القادمة قصة صمتنا ووقوفنا مكتوفي الأيدي دون أن نفعل شيء من أجل غزة”.