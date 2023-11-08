“نحن أيضا بشر”.. مجلس النواب الأمريكي يوجه اللوم إلى رشيدة طليب بسبب موقفها من غزة (فيديو)

صدَّق مجلس النواب الأمريكي، مساء أمس الثلاثاء، على مشروع قرار يوجه اللوم إلى النائبة (فلسطينية الأصل) رشيدة طليب، بسبب تعليقات أدلت بها بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة.

وانضم 22 نائبا ديمقراطيا إلى معظم الجمهوريين في المجلس لتوجيه اللوم إلى رشيدة طليب بزعم “ترويجها روايات كاذبة” عن الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول في إسرائيل و”الدعوة إلى تدمير دولة إسرائيل”.

وجاءت نتيجة التصويت النهائية بتأييد 234 توجيه اللوم إلى رشيدة طليب مقابل معارضة 188، وصوّت 4 جمهوريين ضد مشروع القرار، بينما امتنع 3 ديمقراطيين وجمهوري واحد عن التصويت.

"بكت أثناء الخطاب".. جلسة في مجلس النواب الأمريكي للتصويت على قرار بتوبيخ النائبة رشيدة طليب بسبب موقفها من الحرب الإسرائيلية على غزة pic.twitter.com/IyAzH260e8 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 7, 2023

خطاب رشيدة طليب

وقبيل التصويت على مشروع القرار، قالت رشيدة طليب أمام المجلس “لا أصدّق أنني مضطرة إلى قول هذا، لا يمكن التخلي عن الشعب الفلسطيني، نحن أيضا بشر مثل سائر الشعوب الأخرى”.

وأضافت باكية وهي تتحدث عن أطفال فلسطين “لماذا صراخ الأطفال الفلسطينيين يبدو مختلفا بالنسبة إليكم؟ الشعب الفلسطيني ليس عرضة للاستهلاك، نحن بشر شأنكم جميعا”.

ورفعت رشيدة طليب صورة لجدتها التي تعيش في فلسطين، وقالت “جدتي كحال جميع الفلسطينيين، تريد أن تعيش بحرية وكرامة إنسانية التي نستحقها جميعا”.

وأضافت في كلمتها أمام المجلس “الحديث عن إنقاذ حياة الناس بغضّ النظر عن دينهم أو عرقهم ينبغي أن يكون مثار نقاش في هذه القاعة، ومطالب الفلسطينيين وصراخ الأطفال والإسرائيليين لا فرق لديّ، لكن ما لا أفهمه لماذا صراخ الأطفال الفلسطينيين يبدو مختلفا بالنسبة إليكم جميعا”.

"لماذا صراخ الأطفال الفلسطينيين يبدو مختلفًا بالنسبة إليكم؟".. النائبة في مجلس النواب الأمريكي #رشيدة_طليب تبكي عند الحديث عن أطفال #فلسطين #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/5DZEmAGuTc — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 7, 2023

“اتهامات بمعاداة السامية”

يُذكر أن قرار توجيه اللوم في مجلس النواب الأمريكي لا يتضمن أي عقوبات، إنما يعني أن المجلس لا يوافق على وجهات نظر النائب.

واستنكرت رشيدة طليب مرارا هجوم حماس، لكنها انتقدت أيضا الدعم الأمريكي لإسرائيل في الوقت الذي يواصل فيه جيشها حربا أودت بحياة آلاف الفلسطينيين في غزة.

واستشهد إجراء المجلس على وجه التحديد بمقطع مصور نشرته طليب على وسائل التواصل الاجتماعي يحتوي على عبارة “من النهر إلى البحر” المؤيدة للفلسطينيين، والتي يعُدها الكثير من اليهود “معادية للسامية وتدعو إلى القضاء على إسرائيل”.

“الأمريكية الفلسطينية الوحيدة”

ورفضت رشيدة طليب الاتهامات بمعاداة السامية خلال الخطاب الذي ألقته في قاعة مجلس النواب، وقالت “أنا الأمريكية الفلسطينية الوحيدة في الكونغرس، ووجهة نظري مطلوبة أكثر من أي وقت مضى”.

وأضافت “انتقادي كان دائما موجها إلى الحكومة الإسرائيلية وتصرفات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فكرة أن انتقاد الحكومة الإسرائيلية هو معاداة للسامية يُشكل سابقة خطيرة للغاية”.

وتعيش جدة رشيدة طليب وكثير من أقاربها في قرية (بيت عور الفوقا) التابعة لمحافظة رام الله والبيرة بالضفة الغربية المحتلة.