“نعيش في مجاعة”.. ناجون من القصف الإسرائيلي بغزة لا يجدون طعاما يسدون به رمقهم (فيديو)

نفدت بعض الأغذية من جنوبي قطاع غزة مع دخول الحرب شهرها الثاني، وإغلاق المعابر ومنع الأغذية والمساعدات الإنسانية من الدخول إلى القطاع المحاصر، وزيادة حركة النزوح جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.

ونقلت مراسلة الجزيرة مباشر (غالية حمد) وضعا مأساويا، اليوم الأربعاء، من مخيم النصيرات وسط القطاع، إذ فرغت أرفف المحال التجارية من المواد الغذائية بشكل شبه كامل.

ولا يجد أهالي قطاع غزة المواد الأساسية لسد جوعهم، بعد نفاد الدقيق منذ الأيام الأولى للحرب. وأظهرت كاميرا الجزيرة مباشر أن أجزاء كبيرة من هذه المحال دُمرت أيضا جراء القصف.

وقال فلسطيني نازح إن عائلته المكونة من 50 فردا لجأت إلى مدرسة في النصيرات، وإنه يقف في طابور المخبز لمدة قد تصل إلى 5 ساعات للحصول على ربطة خبز واحدة لا تكفيهم.

وأضاف النازح أنه جاء للبحث عن المعلبات ليُطعم عائلته إلا أنه لا يجدها في محال المواد الغذائية، مؤكدا أن كل ما يجدونه هو الأرز والمعكرونة التي توشك على النفاد أيضا.

وأوضح الرجل أنه وعائلته وجُل النازحين باتوا يأكلون وجبة واحدة في اليوم، وتابع واصفا الوضع “نعيش في مجاعة”. وقال شاب آخر إن جميع محال النصيرات تعيش الوضع نفسه، إذ نفدت فيها المواد الغذائية.

وأضاف المتحدث للجزيرة مباشر أن ما يفعلونه طوال اليوم هو التجول في المحال التجارية للبحث عن طعام لأطفالهم وأسرهم.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، أدت إلى استشهاد 10569 بينهم 4324 طفلا و2823 امرأة، وإصابة 26475 بجروح مختلفة، كما استُشهد 163 فلسطينيا واعتُقل 2280 في الضفة الغربية، حسب مصادر رسمية.