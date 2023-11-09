استهداف جيب عسكري إسرائيلي بعبوة ناسفة في ساحة مخيم جنين شمالي الضفة الغربية (شاهد)

أكدت مصادر للجزيرة مباشر استهداف جيب عسكري إسرائيلي بعبوة ناسفة في ساحة مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

وأظهر مقطع فيديو تم التأكد من صحته، كتل اللهب وهي تتصاعد من الجيب العسكري بعد تفجيره كاملا، وسط صيحات التهليل والتكبير.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مدينة جنين، ودارت مواجهات مع شبان فلسطينيين. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بنحو 70 آلية عسكرية ترافقها 4 جرافات عسكرية اقتحمت المدينة من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية؛ مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان.

وأضافت أن طائرة مروحية وطائرات استطلاع رافقت قوات الاحتلال في اقتحام مدينة جنين، وأن تلك القوات انتشرت في عدد من أحياء المدينة، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة، بعد مداهمة عدد من المنازل.

كما اقتحمت، قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم مدينة طوباس، في شمال الضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من الجهة الشرقية بعدة آليات ترافقها جرافة عسكرية، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة.

وفي الخليل، استشهد شاب، فجر اليوم، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية الطبقة جنوب غرب الخليل.