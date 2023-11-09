الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط باشتباكات مع المقاومة وسط قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، مقتل اثنين آخرين من جنوده بالمعارك الدائرة في قطاع غزة، أمس الأربعاء، ليرتفع عدد قتلاه المعلن في هذه الحرب إلى 352 قتيلا.

كما أصيب ضابطان و3 جنود بجروح خطيرة في اشتباكات مع فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة أمس الأربعاء.





ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن الجيش الإسرائيلي مقتل الضابط في قوات الاحتياط إلياهو (بنيامين المكايس) البالغ عمره 29 عامًا، وقالت إنه “مقاتل في وحدة الهندسة للكتيبة 8219 في اللواء 551”.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي اسمي الجنديين القتيلين، مشيرا إلى أنهما قتلا خلال القتال في غزة، دون ذكر تفاصيل، كما نشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا للضابط القتيل.





وقالت إن ضابطا وجنديين من كتيبة المظليين 202، وضابط احتياط من الكتيبة 697 في اللواء 551، وجندي احتياط من الكتيبة 6551 في اللواء 551، أصيبوا بجروح خطيرة.

وأشارت إلى أنه سُمح أمس بنشر أسماء 3 عسكريين إضافيين، قتلوا أثناء العملية البرية في قطاع غزة، وهم نوعام يوسف (20 عاما) من ديمونة، وضابط الاحتياط يعقوب عوزري (28 عاما) من قرية شماي، والضابط يونتان حتسور (22 عاما) من بلدة كتسير.