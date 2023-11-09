خلال ساعتين.. الطيران الإسرائيلي يقصف 4 مساجد في خان يونس (فيديو)

قصف طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، 4 مساجد في مدينة خان يونس خلال ساعتين، بحسب مصادر الجزيرة مباشر.

وطال القصف الإسرائيلي مسجد الصحوة ومسجد الإخلاص ومسجد خالد بن الوليد ومسجد المصطفى.

وأظهرت صور آثار الغارات الجوية على مسجد خالد بن الوليد وقد تحولت جدرانه إلى ركام.

وقال شهود عيان من بين حطام المسجد الذي يوجد في المعسكر الغربي في مدينة خان يونس، إن جيش الاحتلال سبق أن هدد بقصفه.

وقال الطفل الفلسطيني عبد الكريم أبو رشيدة البالغ من العمر 13 سنة إنه جاء للصلاة في المسجد لكن طُلب منه عدم الدخول لدواع أمنية.

وأضاف ما إن ابتعدت قليلا حتى أصيب المسجد بصاروخ وتهدمت جدرانه بالكامل، مؤكدا أنه عاد وشرع في جمع المصاحف الممزقة.

وفي وقت سابق، قصف جيش الاحتلال مسجدي الإخلاص والصحوة.





ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طائرات الاحتلال قصفت مساء الأربعاء، مسجد المصطفى في منطقة الشيخ ناصر بخان يونس، ما يرفع عدد المساجد المدمرة إلى نحو 60 مسجد، كما تضررت 3 كنائس.