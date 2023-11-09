شاهد: دمار هائل بعد قصف في خان يونس والأهالي ينتشلون أغراضهم وسط الركام

استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الخميس، بقصف لمنازلهم في منطقة “بني سهيلا” بمدينة خان يونس.

ودمرت صواريخ الاحتلال الإسرائيلي منزلين على مساحة شاسعة، وأظهرت لقطات مصورة آثار الدمار الهائل للقصف.

وحاول الأهالي جمع بعض أغراضهم التي تمكنوا من الوصول إليها بعد الدمار، بعد انتشال الجثث والضحايا.

ونظر الأطفال بحزن إلى منازلهم وألعابهم، وقد أضحت حطامًا بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي.

وتركّزت المعارك بين الجيش الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في مدينة غزة شمال القطاع المحاصر بعد دخول الحرب شهرها الثاني.

وتتكثف عمليات القصف الجوي والمدفعي التي أودت حتى الآن بـ10800 شهيد، بينهم 4324 طفلًا و2823 امرأة، وأصابت 26475 مواطنًا، وفق وزارة الصحة في القطاع.

وإضافة إلى الموت والدمار الذي يحيط بهم من كل صوب، يعاني الفلسطينيون من نقص شديد في الماء والمواد الغذائية والأدوية، كما تستمر معاناة المستشفيات من نفاد الوقود.