12 شهيدا وعشرات الجرحى في قصف قوات الاحتلال منزل عائلة في دير البلح (فيديو)

استُشهد 12 فلسطينيا وأصيب العشرات بجروح، ظهر اليوم الخميس، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في دير البلح، وسط قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان، أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة منصور في شارع البيئة بدير البلح، ما أسفر عن استشهاد 12 مواطنا، وإصابة العشرات بجروح.

وبيّنت مقاطع فيديو حصلت عليها الجزيرة مباشر وصول عدد من شهداء والإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى، عقب القصف الإسرائيلي على منازل الفلسطينيين في دير البلح.





الحرب على غزة

واستُشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، ودُمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، بالقصف الإسرائيلي المتواصل لقطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن 65 شهيدا وأكثر من 100 مصاب، وصلوا منذ فجر اليوم الخميس، إلى المستشفى الإندونيسي بشمال قطاع غزة، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية، عدة مبانٍ سكنية في مخيم جباليا، بشمال القطاع.