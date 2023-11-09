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شهداء وإصابات بقصف إسرائيلي لمنازل الفلسطينيين في دير البلح (فيديو)

مسعفون يحملون شابا مصابا إلى سيارة إسعاف في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة (الفرنسية)
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9/11/2023

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون ظهر اليوم الخميس بقصف إسرائيلي لمنازل في دير البلح وسط غزة.

وأعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية بغزة، استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي لمنزلين بدير البلح وسط قطاع غزة.

ووصل شهداء وعدد من المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى، عقب القصف الإسرائيلي لمنازل في دير البلح.

الحرب على غزة

واستُشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، ودُمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، بالقصف الإسرائيلي المتواصل لقطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن 65 شهيدا وأكثر من 100 مصاب، وصلوا منذ فجر اليوم الخميس، إلى المستشفى الإندونيسي بشمال قطاع غزة، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية، عدة مبانٍ سكنية في مخيم جباليا، بشمال القطاع.

المصدر : الجزيرة مباشر