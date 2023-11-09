ظل رافعا إصبع الشهادة.. عائلة الكرد تنتشل شهيدا منها مكث 3 أيام تحت الأنقاض في غزة (فيديو)

انتشلت عائلة الكرد في قطاع غزة شهيدا لها مكث 3 أيام تحت الأنقاض بعد قصف منزلهم بصواريخ الاحتلال الإسرائيلي التي تنهال على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول دون توقف.

ولفّت العائلة الشهيد ببطانية بعد نفاد الأكفان في قطاع غزة، ورصد مقطع فيديو أنه رفع إصبعه بالشهادة لحظة وفاته وظل كذلك تحت الأنقاض.

وقال أحد أفراد العائلة إن الجثة لم تنبعث منها أي روائح كريهة رغم أنها ظلت تحت الأنقاض 3 أيام، مؤكدا أن ذلك هو حال الشهداء، على حد قوله.

وتجد فرق الدفاع المدني صعوبة في انتشال جثث الشهداء بسبب ضعف الإمكانات والآليات، وصعوبة دخول الشوارع المدمرة.

وتركّزت المعارك بين الجيش الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في مدينة غزة في شمال القطاع المحاصر بعد دخول الحرب شهرها الثاني.

وتتكثف عمليات القصف الجوي والمدفعي التي أودت حتى الآن بـ10569 شهيدا، بينهم 4324 طفلا و2823 امرأة، وأصابت 26475 مواطنا، وفق وزارة الصحة في القطاع.

وإضافة إلى الموت والدمار الذي يحيط بهم من كل صوب، يعاني الفلسطينيون من نقص شديد في الماء والمواد الغذائية والأدوية، كما تستمر معاناة المستشفيات من نفاد الوقود.