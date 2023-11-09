غزة.. شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي لمنزل في مخيم الشابورة جنوبي قطاع غزة (فيديو)

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في مخيم الشابورة برفح جنوبي قطاع غزة، جراء قصف إسرائيلي ظهر اليوم الخميس، استهدف منازل عائلة عاشور شمال مخيم الشابورة.

ورصدت مقاطع فيديو حصلت عليها الجزيرة مباشر، وصول شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي، إلى مستشفى “أبو يوسف النجار” في محافظة رفح بجنوب قطاع غزة.





واستُشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون بجروح، ودُمّرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، بالقصف الإسرائيلي المتواصل لقطاع غزة، برا وبحرا وجوا.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن 65 شهيدا وأكثر من 100 مصاب، وصلوا منذ فجر اليوم الخميس، إلى المستشفى الإندونيسي بشمال قطاع غزة، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية، عدة مبانٍ سكنية في مخيم جباليا، بشمال القطاع.





وفي الثامن من تشرين الأول الماضي، منع الجيش الإسرائيلي إدخال الوقود والماء والمواد الغذائية والطبية والصحية إلى القطاع، ورغم دخول عدد من شاحنات المساعدات عبر معبر رفح فإن الوقود ما زال مادة ممنوعة الدخول.

ولا يزال متطوعون وفرق إنقاذ يحاولون إنقاذ مواطنين لا يزالون تحت أطنان من الركام في قطاع غزة، وسط الصعوبات الناجمة عن كثرة الركام وشدة الدمار، وانقطاع الإنترنت والاتصالات في كثير من الأحيان.

يأتي ذلك في وقت دمّرت فيه قوات الاحتلال أكثر من 200 ألف وحدة سكنية كلّيًّا أو جزئيًّا، أي أكثر من 50% من الوحدات السكنية.