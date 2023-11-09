قوات الاحتلال تصيب 6 فلسطينيين بالرصاص وتعتقل 3 في اقتحام مخيم الأمعري برام الله (فيديو)

أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلية 6 فلسطينيين بالرصاص، صباح اليوم الخميس، خلال اقتحامها مخيم “الأمعري” في مدينة البيرة برام الله.

وتلقى أحد المصابين طلقات في البطن والساق، وظل ملقى على الأرض أكثر من نصف ساعة.

وقالت مصادر خاصة للجزيرة مباشر، إن جنود الاحتلال منعوا سيارة الإسعاف من الوصول إلى المصاب.

وسارع الإسعاف بعد ذلك إلى نقله إلى المستشفى، في حين واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلية إطلاق الرصاص في أزقة المخيم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن 5 آخرين من سكان المخيم أصيبوا برصاص الاحتلال في أفخاذهم، وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن فتى أصيب في القدم.

وقالت إن قوات الاحتلال اعتقلت 3 فلسطينيين، وهم وجدي خطاب (23 عاما)، ورائد اليازوري (50 عاما)، وأحمد أبو غويلة (33 عاما)، بعد أن داهمت منازلهم في المخيم وفتشتها.

واقتحم جنود الاحتلال الأمعري في ساعة مبكرة من الصباح قبل أن يعزز الاقتحام بجنود إضافيين، وفق مصادر الجزيرة مباشر.

وأظهرت لقطات مصورة التقطها السكان تربص جنود الاحتلال بالمارة في أزقة المخيم، وإطلاق النار عليهم بشكل عشوائي.