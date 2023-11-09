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وقفة لـ100 من موظفي “الكونغرس” الأمريكي للمطالبة بوقف الحرب على غزة (فيديو)

جانب من وقفة مظوفي الكونغرس للمطالبة بوقف الحرب على غزة
جانب من وقفة موظفي "الكونغرس" الأمريكي للمطالبة بوقف الحرب على غزة (منصات التواصل)
9/11/2023-|آخر تحديث: 9/11/202301:26 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

نظَّم أكثر من 100 من الموظفين العاملين في “الكونغرس” الأمريكي، الأربعاء، وقفة تضامنية مع ضحايا الحرب في قطاع غزة طالبوا خلالها بوقف فوري لإطلاق النار.

وقام المشاركون في الوقفة بوضع آلاف الزهور على أرضية مبنى “الكونغرس” تكريمًا لمن فقدوا حياتهم جراء الحرب، كما وجّهوا رسالة تؤكد دعمهم لجهود السلام والحوار الدبلوماسي لإنهاء الصراع.

وقال عدد من العاملين في مكاتب المشرعين من كلا الحزبين إنهم دعوا أكثر من مرة وطالبوا بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، لكن تم تجاهل طلباتهم.

وقال ريمي كنازي أحد المشاركين في الوقفة “نحن موظفون في الكونغرس ولم نعد نشعر بالراحة والاكتفاء بالصمت. لقد أصابنا الرعب من الهجمات التي وقعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول، كما شعرنا بالرعب من الرد الساحق من جانب الحكومة الإسرائيلية التي قتلت المدنيين”.

وتابع: “موظفو الكونغرس يضغطون من أجل فلسطين ويطالبون رؤسائهم بالاستماع إلى ناخبيهم، ويدعون إلى وقف إطلاق النار في غزة”.

وقالت كايلا غوا إن الناخبين يتصلون بمكاتب المشرعين آلاف المرات للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار.

وأضافت: “نحن من يجيب عن تلك الدعوات، لكن معظم رؤسائنا لا يستمعون لطلبات من انتخبوهم، واليوم ندعوهم إلى الوقوف والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن جميعهم“.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة، أدت إلى استشهاد 10569 بينهم 4324 طفلًا و2719 امرأة، وإصابة نحو 26 ألفًا، كما استُشهد 163 فلسطينيًا واعتُقل 2215 في الضفة الغربية، حسب مصادر رسمية.

المصدر : الجزيرة مباشر