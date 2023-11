وقفة لـ100 من موظفي “الكونغرس” الأمريكي للمطالبة بوقف الحرب على غزة (فيديو)

نظَّم أكثر من 100 من الموظفين العاملين في “الكونغرس” الأمريكي، الأربعاء، وقفة تضامنية مع ضحايا الحرب في قطاع غزة طالبوا خلالها بوقف فوري لإطلاق النار.

وقام المشاركون في الوقفة بوضع آلاف الزهور على أرضية مبنى “الكونغرس” تكريمًا لمن فقدوا حياتهم جراء الحرب، كما وجّهوا رسالة تؤكد دعمهم لجهود السلام والحوار الدبلوماسي لإنهاء الصراع.

وقال عدد من العاملين في مكاتب المشرعين من كلا الحزبين إنهم دعوا أكثر من مرة وطالبوا بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، لكن تم تجاهل طلباتهم.

Powerful moment as more than 100 congressional staffers walk out, uniting to demand a #CeasefireNOW , laying over thousands of flowers to honor those who were killed. pic.twitter.com/9WaMm1cwSx

وقال ريمي كنازي أحد المشاركين في الوقفة “نحن موظفون في الكونغرس ولم نعد نشعر بالراحة والاكتفاء بالصمت. لقد أصابنا الرعب من الهجمات التي وقعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول، كما شعرنا بالرعب من الرد الساحق من جانب الحكومة الإسرائيلية التي قتلت المدنيين”.

وتابع: “موظفو الكونغرس يضغطون من أجل فلسطين ويطالبون رؤسائهم بالاستماع إلى ناخبيهم، ويدعون إلى وقف إطلاق النار في غزة”.

“We are Congressional staffers on Capitol Hill and we are no longer comfortable being silent.”

Compressional staffers speak out on Palestine, demand their bosses listen to their constituents, and call for a ceasefire pic.twitter.com/RnzsSxg2C1

— Remi Kanazi (@Remroum) November 8, 2023