وول ستريت جورنال: الرئيس المصري رفض مقترحا بإدارة أمن قطاع غزة في مرحلة “ما بعد حماس”

قالت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض خلال لقاء مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، اقتراحا من “دولة في شمال إفريقيا” بأن تدير مصر الأوضاع الأمنية في قطاع غزة حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من تولي المسؤولية بعد “هزيمة حماس”، على حد تعبير الصحيفة.

ونقلت الصحيفة الخبر عن مسؤولين مصريين لم تسمّهم، قائلة إن السيسي ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل ناقشا الاقتراح مع بيرنز خلال زيارته للقاهرة ضمن جولته في الشرق الأوسط لمناقشة الأوضاع في غزة.

وتابعت الصحيفة نقلا عن المسؤولين أن “الرئيس المصري قال إن حكومته لن تضطلع بدور في القضاء على حماس؛ لأنها تحتاج إلى الحركة المسلحة للمساعدة في الحفاظ على الأمن على حدود البلاد مع قطاع غزة”.

وكان بيان لمتحدث الرئاسة المصرية، نشره على صفحته الرسمية بفيسبوك قد ذكر أول أمس الثلاثاء، أن اللقاء بين السيسي وبيرنز شهد “تباحثا حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة”.