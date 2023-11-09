10 شهداء بقصف إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا بمخيم جباليا في شمال قطاع غزة (فيديو)

استشهد 10 فلسطينيين على الأقل صباح اليوم الخميس، بقصف إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا في مخيم جباليا بشمال قطاع غزة، بحسب ما أفادت مصادر محلية الجزيرة مباشر.

وأظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها الجزيرة مباشر من داخل المستشفى الإندونيسي الذي نُقل إليه الشهداء والجرحى، أوضاعا مأساوية؛ إذ يفترش بعض الجرحى الأرض لتلقي العلاج، فيما يتلقى بعضهم العزاء في وفاة أطفالهم وذويهم.

الحرب على غزة

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم الخميس، غاراتها العنيفة على قطاع غزة؛ مما أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين وسط تفاقم الأوضاع في المستشفيات.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية، فجر اليوم الخميس، منزلا لعائلة العمريطي في منطقة ساحة الشوا بمدينة غزة، بعدة صواريخ؛ مما أدى إلى إصابة عشرات من المواطنين تم نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي غرب المدينة.

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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طائرات الاحتلال الحربية، قصفت منزلا في مخيم جباليا وسوته بالأرض، ولا يزال من كانوا فيه تحت الأنقاض.

وقالت إن طواقم الدفاع المدني والإسعاف، تمكنوا من انتشال 6 شهداء وعدد من الجرحى، عقب استهداف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة “أبو خاطر” في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة، وإنهم نقلوا إلى مستشفى ناصر في المدينة.

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كما استهدفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا في حي التفاح شرق مدينة غزة، فأصابت عددا من المواطنين.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 34 يوما، حربا مدمرة على قطاع غزة، قتل فيها 10 آلاف و569 فلسطينيا، بينهم 4324 طفلا و2823 امرأة، وأصاب 26 ألفا و475، كما قتل 163 فلسطينيا واعتقل 2280 في الضفة الغربية.