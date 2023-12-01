آباء يحملون جثث أطفالهم.. مستشفى في رفح يستقبل شهداء ومصابين جراء القصف الإسرائيلي (فيديو)

استقبل مستشفى “أبو يوسف النجار” بمدينة رفح عددا من الأطفال الشهداء، اليوم الجمعة، جراء قصف منزل لعائلة صبيح في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

ونقل عدد من الآباء أطفالهم بين أيديهم إلى المستشفى وهم جثث هامدة في مشهد مؤلم بعد استهداف منازل السكان والنازحين منذ ساعات الصباح الأولى.

وأنهى الاحتلال الإسرائيلي الهدنة التي استمرت 7 أيام منذ يوم الجمعة الماضي بوساطة قطرية شاركت فيها مصر والولايات المتحدة، وعقدت فيها صفقة تبادل أسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.

وأعلنت الهدنة في بدايتها مدة 4 أيام، ثم مُدّدت مرتين، وحمّلت حماس الاحتلال مسؤولية استئناف الحرب على قطاع غزة.

وعادت الطائرات الإسرائيلية إلى قصف مناطق مختلفة من القطاع وإسقاط الشهداء والمصابين، إذ استهدفت عددا من المنازل المأهولة بالسكان والنازحين، كما استهدفت سوق مخيم النصيرات المكتظ.

وعادت أصوات “سرينة” سيارات الإسعاف إلى الأسماع في غزة، إذ سارعت إلى نقل المصابين والشهداء الذي تنزل المنازل فوق رؤوسهم، وجلهم من الأطفال والنساء.

وشهدت رفح وخان يونس، صباح اليوم، موجة نزوح كبيرة إلى المدارس التي تحولت إلى ملاجئ وإن لم يستثنها الاحتلال من قصفه المتواصل للقطاع.

وأكدت الطواقم الطبية في غزة أن مستشفيات القطاع لم تصل إليها إمدادات كافية من الوقود والمستلزمات الطبية خلال أيام الهدنة، تمكّنها من استئناف عملها وإسعاف هذه الأعداد الكبيرة من المصابين الذين يسقطون بوتيرة سريعة جراء تكثيف القصف.