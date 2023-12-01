إنقاذ طفل من تحت الأنقاض.. مواطنون ينتشلون شهداء ومصابين بعد قصف إسرائيلي شرقي رفح (فيديو)

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 10 شهداء وعددا من الجرحى، صباح اليوم الجمعة، في قصف استهدف منزل عائلة أبو العنين بحي “الجنينة” شرقي مدينة رفح بقطاع غزة.

وأظهرت لقطات لكاميرا الجزيرة دمار المنازل بشكل كامل وانتشال الأطفال والمصابين من تحت الأنقاض في مشاهد مؤلمة بعد استئناف جيش الاحتلال القصف.

وهرع المواطنون إلى حمل المصابين وانتشال الأحياء وجثث الشهداء إلى سيارات الإسعاف التي لم تتمكن من الدخول إلى الأحياء بسبب انهيار المباني.

وانتشل أحد السكان طفلا صغيرا من تحت الأنقاض كان يتخذ وضعية الجلوس فيما نزل الطوب على رأسه وغطى جسمه، وبدأت التكبيرات فور تحرك الصغير، إذ كان يعيش فيما أطلقت أمه صرخات خوفا عليه.

وخرج شاب من تحت الأنقاض وهو يصرخ مرددا “أمي أمي” بعد مكوث والدته تحت الأنقاض. كما أظهرت الصور انهيار منازل من عدة طوابق بشكل كامل.

وغامر عدد من الشباب بسلامتهم بالدخول تحت الأنقاض والأسقف الآيلة للسقوط لانتشال الجثث أو المصابين.





ونقل المواطنون جثامين الشهداء والجرحى إلى مستشفى النجار في رفح عبر سياراتهم الخاصة بعد قصف منزل عائلة أبو العينين وتضرر عدد من الأسر.

وحمل أب طفله بين يديه على وجه السرعة إلى المستشفى لكنه استشهد في الطريق، وردّد الأب بعد نزوله من السيارة “شهيد. ميت ميت. ما تحتاجوا تفحصوه”.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة، استئناف الهجوم ضد حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة، بعد انتهاء الهدنة التي بدأت الجمعة الماضية.

وأعلنت وزارة الداخلية في غزة، أن طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات جنوب القطاع.