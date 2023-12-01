إنقاذ طفل من تحت الأنقاض.. مواطنون ينتشلون شهداء ومصابين بعد قصف إسرائيلي شرقي رفح (فيديو)

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 10 شهداء وعددا من الجرحى، صباح اليوم الجمعة، بقصف استهدف منزل عائلة “أبو العنين” بحي “الجنينة” شرقي مدينة رفح بقطاع غزة.

وأظهرت لقطات لكاميرا الجزيرة دمار منازل بشكل كامل وانتشال أطفال ومصابين من تحت الأنقاض في مشاهد مؤلمة بعد استئناف جيش الاحتلال القصف.

وهرع المواطنون إلى مكان القصف لانتشال الأحياء وحمل المصابين وجثث الشهداء إلى سيارات الإسعاف التي لم تتمكن من الدخول إلى الأحياء بسبب انهيار المباني.

وانتشل أحد السكان طفلا صغيرا من تحت الأنقاض كان في وضعية الجلوس وقد نزل الطوب على رأسه وغطى جسمه، وتعالت أصوات التكبير فور تحرك الصغير، الذي كانت أمه قد أطلقت صرخات استغاثة لانتشاله.

وخرج شاب من تحت الأنقاض وهو يصرخ مرددا “أمي أمي” بعد وقوع والدته تحت الأنقاض. كما أظهرت الصور انهيار منازل من عدة طوابق بشكل كامل.

وغامر عدد من الشباب بسلامتهم بالدخول تحت الأنقاض والأسقف الموشكة على السقوط؛ لانتشال الجثث أو المصابين.





ونقل المواطنون جثامين الشهداء والجرحى إلى مستشفى النجار في رفح عبر سياراتهم الخاصة بعد قصف منزل عائلة “أبو العينين” وتضرر عدد من الأسر.

وحمل أب طفله بين يديه وأسرع به إلى المستشفى لكنه استشهد في الطريق، وردّد الأب بعد نزوله من السيارة “شهيد. ميت ميت. ما تحتاجوا تفحصوه”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن صباح اليوم الجمعة، استئناف الهجوم ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، بعد انتهاء الهدنة التي بدأت يوم الجمعة الماضي.

وأعلنت وزارة الداخلية في غزة، أن طائرات الاحتلال تشنّ سلسلة غارات على جنوب القطاع.