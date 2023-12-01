الاحتلال الإسرائيلي يقصف سوق مخيم النصيرات ومستشفيات غزة تعاني محدودية الإمدادات (فيديو)

قصف الاحتلال الإسرائيلي سوق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، صباح اليوم الجمعة، وأسقط عددا من الشهداء والمصابين داخل السوق الذي يشهد اكتظاظا مستمرا.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر محمد وشاح، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزل عائلة جبر بالنصيرات، وخلفت شهداء وإصابات وصلت إلى مستشفى العودة.

واستقبل المستشفى في الساعات الأولى من استئناف القصف عددا كبيرا من المصابين جلهم من الأطفال. وقال مدير المستشفى إن معظم المؤسسات الصحية لم يتم إمدادها بالوقود والمستلزمات الطبية خلال فترة الهدنة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة، إن الهدنة المؤقتة لم تسعف المنظومة الصحية في غزة، مضيفا في تصريح صحفي “نحتاج إلى ضمان تدفق الإمدادات الطبية والوقود لكل مستشفيات قطاع غزة”.

ونقل مراسل الجزيرة مباشر عن وزارة الصحة أن الساعات الثلاث الأخيرة شهدت اسشهاد 37 مواطنا وإصابة عشرات آخرين جراء القصف الإسرائيلي لمناطق عديدة من قطاع غزة.

وقال وشاح إن طائرات الاحتلال تستهدف المنازل المأهولة بالسكان والنازحين بشكل كبير والمناطق المكتظة، وأشار إلى وصول بعض الجرحى إلى المستشفى عبر عربات تجرها الدواب.

وأوضح أن سيارات إسعاف من الكويت والمملكة العربية السعودية دخلت إلى قطاع غزة خلال الهدنة، إلا أنها لم تتمكن من تغطية عدد الضربات التي شنتها طائرات الاحتلال في الساعات الأولى من استئناف الغارات.

وقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة، استئناف الهجوم ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، بعد انتهاء الهدنة.

وأعلنت وزارة الداخلية في غزة، أن طائرات الاحتلال تشنّ سلسلة غارات على جنوب القطاع.