المقاومة تقصف إسرائيل وتدك تجمعات قوات الاحتلال وتستهدف دبابة وناقلة جند وتسقط طائرة مسيّرة (فيديو)

بثت الجزيرة مباشر صورا لرشقات صاروخية أطلقتها المقاومة الفلسطينية اتجاه الأراضي المحتلة في أول يوم من تجدد القتال عقب انتهاء الهدنة التي دامت 7 أيام.

وقالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها قصفت عسقلان وسديروت وبئر السبع برشقات صاروخية ردًّا على استهداف المدنيين في قطاع غزة.

وأضافت الكتائب عبر حسابها على تليغرام، أنها دكّت تجمعات قوات الاحتلال شمال غرب مدينة غزة، برشقات من منظومة صواريخ “رجوم” عيار (114 ملم) وقذائف الهاون من العيار الثقيل، مضيفة أن عناصرها استهدفوا دبابةً إسرائيلية بعبوة “شواظ” شمال القطاع.

وتابعت “استهدفنا ناقلة جند صهيونية يعتليها عدد من الجنود بقذيفة “تاندوم” والأسلحة الرشاشة شمال مدينة غزة، كما قمنا بقصف قاعدة “رعيم” العسكرية برشقة صاروخية”.

وبدورها قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد إنها قصفت عددا من المدن والبلدات المحتلة، ردًّا على ما قامت به القوات الإسرائيلية من إعادة إطلاق النار صباح اليوم.

وأضافت سرايا القدس عبر تليغرام “قصفنا تجمع جنود وآليات العدو المتمركزة في محور التقدم نتساريم بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل، كما قصفنا مستوطنات نيريم وناحل عوز وعلوميم برشقات صاروخية مركزة”.

وتابعت “أسقطنا طائرة صهيونية من نوع “سكاي لارك” بدون طيار في سماء المنطقة الوسطى، كما قصفنا مستوطنة كيسوفيم برشقة صاروخية مكثفة”.

من جانبها أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم، إصابة 5 جنود نتيجة سقوط قذيفة هاون قرب بلدة نيريم، في غلاف قطاع غزة، موضحة أن 3 منهم أصيبوا بجروح متوسطة، والآخرين بجروح طفيفة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه أول إصابات يتم إعلانها في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ تجدد حربه على غزة صباح اليوم.

وكانت صفارات الإنذار قد دوت في العديد من البلدات الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة للمرة الأولى منذ 7 أيام هي مدة الهدنة في القطاع.