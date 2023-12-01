“بدي أعرف بس مين”.. فلسطيني يحاول التعرف على جثث أبنائه الشهداء (فيديو)

أسقط الاحتلال الإسرائيلي 11 شهيدا وأصاب عشرات بقصف استهدف منزلين متجاورين لعائلتي صبحي وعبيد في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ووصل الشهداء، اليوم الجمعة، إلى مستشفى “أبو يوسف النجار”، ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر أن أغلب الشهداء من الأطفال الصغار.

ووصل إلى المستشفى شهداء وهم أشلاء جراء القصف الإسرائيلي القوي، وسارع مواطنون إلى نقل المصابين عبر سياراتهم الخاصة إضافة إلى سيارات الإسعاف.

وحمل عدد من المواطنين أطفالهم إلى المستشفى وهم شهداء في مشاهد مأساوية. وحاول أحد المواطنين كشف الغطاء عن وجوه الأطفال الشهداء للتعرف على جثث أبنائه وردد مخاطبا أحد رجال الإسعاف “بدي أعرف بس مين”.

ونقل المواطنون جثث ذويهم الشهداء على أكتافهم إلى باحة المستشفى التي امتلأت بالجثث، حيث صلوا عليهم صلاة الجنازة قبل دفنهم.





ورصدت مشاهد خاصة للجزيرة مباشر آثار القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزل عائلة “أبو عبيد” وسط رفح، وأظهرت حجم الدمار الذي حلّ به.

وتضرر البيت المكون من 5 طوابق بشكل كبير، ودخل مواطنون وسط الدمار لإنقاذ المصابين وانتشال الجثث. ولحق الضرر بالسيارات والمباني المجاورة للمنزل.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي بعد استئناف القصف مناطق الجنوب بقوة، وهي مناطق نزح إليها عدد كبير من سكان شمال قطاع غزة وشرقه.