“بدي أعمل لك عيد ميلاد”.. أم في حالة صدمة بعد استشهاد ابنتها بقصف إسرائيلي في رفح (فيديو)

انهارت أم وهي تودع طفلتها التي استشهدت، اليوم الجمعة، بقصف الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

وافترشت الأم الأرض في باحة المستشفى ووضعت جثة ابنتها في حضنها وأخذت تبكي بحرقة كبيرة.

ردّدت الأم كلمات حاولت بها إطفاء لهيب فراق فلذة كبدها، فقالت “قلبي يوجعني يما”، واستحضرت ما طلبته ابنتها جوري قبل استشهادها ووعدتها بأن تحقق لها كل أمانيها.

وقالت الأم منهارة وهي تبكي “والله لأعمل لك عيد ميلاد يما، صار عمرك 5 سنين وبدي أعمل لك عيد ميلاد وأجيب لك كيكة عليها صوفيا (شخصية كرتونية)”.

ودّدت الأم المكلومة كلماتها المؤلمة وأبكت جميع أفراد العائلة الذين حاولوا مواساتها قبل أن يستسلموا لموجة بكاء فجّرها نحيب الأم.

نزل الأب على رُكبتيه وأدخل أنفه بين ما ظهر من ملامح جوري التي لفّ الكفن الأبيض جسمها الصغير كله، وانهار باكيا قبل أن يرفع رأسه ويقول لأفراد العائلة مذهولا “فيها ريحة مسك شموا شموا”.

أججت كلمات الأب المنهار مشاعر أفراد العائلة أكثر، فتعالت أصوات البكاء عندما حاول الجد أخذ حفيدته للصلاة عليها ودفنها، فالتفّ ذراعا الأم حولها بقوة مردّدة “لا تأخذوا قلبي مني”.