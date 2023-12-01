بلينكن يطالب حماس بتسليم القادة المسؤولين عن هجمات 7 أكتوبر (فيديو)

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن حركة (حماس) مدعوة لـ”تسليم القادة المسؤولين عن هجمات السابع من أكتوبر”، مضيفًا أن المطلوب الآن هو “تقويض أي عمليات عسكرية مستقبلية للحركة من شأنها تهديد الأمن الإسرائيلي”.

وأضاف بليكن في مؤتمر صحفي بتل أبيب في ختام زيارته للمنطقة، أنه ناقش مع المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين “خطوات عملية للتوصل إلى سلام دائم وأمن دائم”. داعيًا جيش الاحتلال إلى الالتزام بالقانون الدولي خلال الحرب في غزة.

وأوضح بلينكن أن إسرائيل “ستلحق الأذى بحماس ولديها النية لتحقيق ذلك”، لكنه بالمقابل أكد أن سقوط العدد الكبير من الضحايا في غزة وتهجير المدنيين لا ينبغي تكرارهما من جديد.

وقال بلينكن إنه أوضح للمسؤولين الإسرائيليين أنه يجب وضع “خطة لحماية المدنيين الأبرياء إذا ما واصلت الحرب في غزة”، مشددًا على أن إسرائيل قادرة على تحييد تهديد “حماس”، وتقليل الضرر على الأبرياء.

وعلى الصعيد الإنساني قال بلينكن إن الإدارة الأمريكية “ستواصل العمل حتى إعادة كل الرهائن من غزة وزيادة كمية المساعدات الإنسانية”. مضيفًا أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة وخصوصًا الوقود.

وعلى الصعيد الفلسطيني أوضح بلينكن أنه بحث مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الحاجة للإصلاح من أجل محاربة الفساد على نحو أكثر فاعلية، مشددًا على أن “اختيار قيادة السلطة الفلسطينية بيد الشعب الفلسطيني”.