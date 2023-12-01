تحويل مدرسة في غزة إلى مستشفى مؤقت لعلاج الجرحى (فيديو)

عقب إجلاء العديد من الجرحى من المستشفى الإندونيسي شمال القطاع، ظهر تحدٍ جديد عندما تبين أن المستشفى الأوربي جنوب القطاع، والذي كان مخصصًا لاستقبالهم، يعمل بكامل طاقته ولا توجد أسِرة لاستقبالهم.

ومع عدم وجود مكان لاستيعاب المرضى القادمين، تم تحويلهم إلى أماكن إقامة مؤقتة داخل الفصول الدراسية في “مدرسة جنين الثانوية للبنين” في خان يونس.

وأعرب الدكتور محمد شعبان، رئيس قسم الطوارئ بالمستشفى الإندونيسي، عن وجود تحديات كبرى في تأمين الرعاية الكافية للمصابين، قائلا “حاولنا نقل جرحانا إلى المستشفيات الميدانية المحيطة بالمستشفى الأوربي، لكن المساحة كانت محدودة هناك أيضاً”.

وأضاف شعبان في لقاء مع قناة الجزيرة مباشر “اضطررنا للجوء لهذه المدرسة، التي كانت في الأصل غير مجهزة لاستقبال الجرحى، وهي الآن مكتظة بالنازحين والجرحى”.

وعن عدد الجرحى وطريقة التعامل معهم، صرح شعبان قائلا: “كان لدينا 5 حالات لم نستطع التعامل معها بسبب خطورتها وحولناها إلى مشفى آخر. ولدينا حالياً 50 جريحاً، ولا توجد محاليل طبية أو مضادات حيوية، وما نفعله هنا يقتصر على تغيير الجروح”.

وعبر أكرم الزين، أحد الجرحى الموجودين في المدرسة، عن مخاوفه قائلاً: “لم يقم أي طبيب متخصص بتقييم حالتي بعد؛ والفريق المشرف على حالاتنا هو نفس الفريق الذي تم إجلاؤه معنا من المستشفى الإندونيسي”.

وأظهرت الصور التي التقطتها كاميرا الجزيرة مباشر العديد من الجرحى بينهم أطفال، يعانون من كسور في أطرافهم؛ بينما أظهرت لقطات أخرى كيف تحول المختبر العلمي إلى منطقة تخزين للإمدادات الطبية الأساسية.