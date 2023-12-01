سيرا على الأقدام أو عبر عربات تجرها دواب.. نزوح عائلات من رفح وخان يونس مع استئناف القصف الإسرائيلي لقطاع غزة (فيديو)

نزحت عائلات فلسطينية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، من مناطق القصف الإسرائيلي باتجاه مدارس النزوح في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر موجات نزوح كبيرة من المناطق الشرقية لخان يونس ورفح بجنوب القطاع بعد انتهاء الهدنة واستئناف القصف الإسرائيلي.

وظهر الأطفال والنساء وهم ينزحون في رفح سيرًا على الأقدام أو عبر عربات تجرها دواب، في ساعات مبكرة من الصباح.

ولم يتمكن النازحون من منازلهم بسبب قصف الاحتلال الإسرائيلي من أخذ أمتعتهم وكل ما يحتاجون إليه، فاكتفوا بأخذ أغراض خفيفة فقط.

وتعرف مراكز النزوح من مدارس ومستشفيات اكتظاظا بسبب موجات النزوح التي استمرت 49 يوما قبل الهدنة، ولا تستثني طائرات الاحتلال الإسرائيلي هذه المراكز، إذ تُنزل عليها قذائفها وتقتل النازحين إليها.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة، استئناف الهجوم ضد حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة، بعد انتهاء الهدنة.

وأعلنت وزارة الداخلية في غزة، أن طائرات الاحتلال تشنّ سلسلة غارات على جنوب القطاع.