شهداء وعشرات الجرحى في رفح بعد استئناف القصف الإسرائيلي (فيديو)

وصل في الساعات الأولى من صباح، اليوم الجمعة، 6 شهداء للمستشفى الكويتي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة وعدد كبير من الجرحى بينهم أطفال، جراء تجدد القصف الإسرائيلي على القطاع.

وأظهرت لقطات لكاميرا الجزيرة مباشر إصابة مواطنين بجروح بالغة ومتفاوتة، وكانت أغلب الإصابات في الأطراف والرأس، فيما وصل ضحايا آخرون للقصف وهم جثث هامدة إلى المستشفى.

وهرعت الطواقم الطبية لإسعاف المصابين الذين نقلتهم سيارات الإسعاف دون توقف إلى المستشفى. وكان من بين المصابين عدد من الأطفال المتفاوتة أعمارهم، والذين أصيبوا بإصابات بليغة.

واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، الهجوم ضد حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة، بعد انتهاء الهدنة.

وأعلنت وزارة الداخلية في غزة، أن طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات جنوب القطاع.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت هيئة البث العامة الإسرائيلية أن حركة حماس أفرجت إجمالا عن 104 من المحتجزين لديها، بينهم 99 ضمن صفقة المحتجزين وتبادل الأسرى، وهم 75 إسرائيليا (جميعهم من النساء والأطفال) و24 أجنبيا، بالإضافة إلى 5 أطلقت الحركة سراحهم قبل بدء سريان الهدنة الإنسانية المؤقتة.

وبوساطة قطرية مصرية أمريكية بدأت في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، هدنة مؤقتة لأربعة أيام تم تمديدها يومين إضافيين ثم مددت مساء الأربعاء، يوما واحدا.

وسارت الهدنة وفق شروط هي وقف مؤقت لإطلاق النار وتبادل أسرى بمعدل يومي هو 10 من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة مقابل 30 من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ولم يشمل هذا العدد الأجانب الذين تقرر حماس الإفراج عنهم خارج بنود الاتفاق.

كما نصت الهدنة على تعزيز إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، حيث يعيش 2.3 مليون فلسطيني تضرروا من الحرب.