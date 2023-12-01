شهيدان ومصابون إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مدينة حمد السكنية بقطاع غزة (فيديو)

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين، إثر استهداف الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة، شقة سكنية بمدينة حمد غربي خان يونس، جنوبي القطاع.

وأظهرت صور متداولة، جموع الأهالي وهم يهرعون في محيط المنطقة بحثا عن ناجين من القصف المدمر الذي شنه طيران الاحتلال.

واستنكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم، استئناف إسرائيل “حربها الوحشية” على المدنيين في القطاع، محمّلا المجتمع الدولي وفي مقدمته الولايات المتحدة المسؤولية عن “الجرائم” الإسرائيلية.

وقال المكتب الإعلامي في بيان “بدأ جيش الاحتلال في مواصلة حربه الوحشية على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، حيث واصل قصف واستهداف العديد من المنازل والمناطق الآمنة في أكثر من محافظة في القطاع”.

وأضاف “يتحمّل المجتمع الدولي وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية ممثلا بالرئيس الأمريكي ووزير خارجيته، المسؤولية عن جرائم الاحتلال واستمرار الحرب الوحشية ضد المدنيين، وذلك بعد منحه الضوء الأخضر لمواصلة الحرب دون أي اعتبار لقوانين الحروب وللقوانين الدولية والإنسانية”.

وانتهت صباح اليوم، الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة التي بدأت في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي واستمرت 7 أيام.