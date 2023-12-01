“صرنا بناكل من لحم كتافنا”.. فلسطيني يصرخ غاضبا عقب عودة القصف الإسرائيلي لقطاع غزة (شاهد)

بثت الجزيرة مباشر لقطات خاصة، لوصول عدد من الشهداء والمصابين الفلسطينيين إلى مستشفى “أبو يوسف النجار” في رفح جنوبي قطاع غزة، جراء قصف الطيران الإسرائيلي لمنزل عائلة “أبو زبيدة”.

وأظهرت الصور عددا من الجرحى وقد افترشوا أرض المستشفى لتلقي العلاج؛ بسبب النقص الحادّ في الأسرّة والمستلزمات الطبية، خاصة مع تدفق أعداد كبيرة من المصابين جراء القصف.

واشتكى أحد أقارب المصابين داخل المستشفى من انعدام وسائل المساعدة، منددا بـ”تخاذل الحكومات العربية عن نصرة أهالي القطاع”، وأضاف “احنا بنعيش في مخيم ونحن عزّل من السلاح، كيف بينزل علينا 4 صواريخ، وهنا في المستشفى فيش لا سرير ولا محلول ولا يود، البني آدم هنا في غزة مالوش قيمة. احنا صرنا بناكل من لحم كتافنا”.

وصباح اليوم الجمعة، انتهت الهدنة المؤقتة في القطاع التي أنجزت بوساطة قطرية مصرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها وقف مؤقت لإطلاق النار، وتبادل أسرى، وإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشنّ إسرائيل حربا مدمّرة على قطاع غزة، خلّفت دمارا هائلا بالبنية التحتية وأكثر من 15 ألف شهيد بينهم 6150 طفلًا على الأقل، وأكثر من 4 آلاف امرأة، فضلًا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لمصادر فلسطينية وأممية.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، فإن حصيلة الضحايا الفلسطينيين في القطاع خلال الساعات الأولى من انتهاء الهدنة، بلغت 32 شهيدا وعشرات من المصابين، معظمهم أطفال ونساء.